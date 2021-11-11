Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak tedavi altına alındığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

AK Parti'li belediye meclis üyeleri, hayatını kaybeden Asiltürk'ün hatırasının yaşatılması amacıyla, ikamet ettiği Yukarı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caddeye isminin verilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge verdi.

“Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi çok seviyorduk”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili AK Parti'li Fatih Ünal, parti kültürlerinde vefanın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından derinden etkilendiklerini aktaran Ünal, “Vefa ile ilgili çalışmaları her defasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize öğütler. Beraber siyaset yaptığımız, Milli Görüş çizgisinden gelen Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi çok seviyorduk. Biz de bir vefa duygusu olarak bu ay bir caddeye isminin verilmesi konusunda bir önerge verdik” dedi.

"Davamızda öncü abilerimizdendir"

İsimlendirme Komisyonu'na sevk edilen önergenin Aralık ayında yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacağını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Aslında oturduğu caddeye ismini vermek istiyorduk. Ancak orada devlet bilinci ile yapılmış bir isimlendirme olduğu için başka yakın bir caddeye de verilebilir. Nihayetinde, devletimiz dış politika gereği bazı yerlere isimler veriyor. Bu isimlerin değişmesini arzu etmeyiz. Araştırmaya devam ediyoruz. Oğuzhan abi, uzun yıllar Milli Kütüphane'nin hemen yanında oturuyordu. Oğuzhan Asiltürk, davamızda öncü abilerimizdendir. Merhum Necmettin Erbakan'ın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşlığı yapmış büyüklerimizdendir."