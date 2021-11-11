Çanakkale Cephesi'nde batırılan gemilerden `H.M.S. Majestic`, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca geçen ay açılan su altı parkı görüntülendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay, "Boğazın önünde, içinde ve Marmara Denizi'nde pek çok savaş gemisinin batırıldığını görüyoruz. Bu savaşlar sırasında batırılan gemilere baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun küçüklü büyüklü 235 gemisi batırılmıştır. Bunların içinde yelkenliler ve küçük tekneleri de saymak gerekir. Savaş gemileri açısından ise Osmanlı İmparatorluğu'nun mücadele ettiği, özellikle İngiliz, Fransız savaş gemilerinin batırılması, onların hem savaşın gidişatını yeniden şekillendirme açısından etkilemiş hem de morallerini bozmuş, Çanakkale Zaferi'nde önemli etkiler yapmıştır.' dedi

Atabay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bölgede batık dalış merkezi oluşturduğunu belirtti. Atabay, "Majestic, Turump, Goliath gibi önemli gemilerin yanında, kıyıya çok yakın olan ve daha yeni dalışa başlayacak kişilerin rahatlıkla dalabilecekleri sığ bölgelerde gemiler de bulunuyor" dedi.

Yapay bir alan değil

Dalış eğitmeni Ercan Zeybek, bu bölgenin daha önce özel izinlere tabi bir dalış alanı olduğunu ancak son düzenlemeyle turizme açıldığını belirten , `Burası gerçek bir su altı parkı. Bölge yapay resif alanı değil, tamamen doğal bir ortam ve nasıl battığıysa birçoğu o şekilde duruyor. Bazıları parçalanmış ve zamana yenik düşmüş ama yine de insanlar kendilerinden bir anı ya da yaşanmışlıklardan, kitaplardan bir şeyler bularak burada onları gözlemleyebiliyorlar.' dedi.