Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eyüpsultan'da iş yerinde patlama
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 2 katlı iş yerinin birinci katındaki dükkanda henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Eyüpsultan'daki patlamadan sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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