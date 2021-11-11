Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Yangın
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