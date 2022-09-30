Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Asiltürk, 1 Ekim 2021'de Ankara'da 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935'te dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı.

Milli Nizam Partisi (MNP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinde 1 yıl gözaltında kaldı

CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı, 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı.

Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede, Refah Partisinin (RP) Genel Sekreterliğine seçildi.

Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya'dan milletvekili seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisine geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisinin YİK Başkanlığına getirildi.

Asiltürk, Milli Görüş siyasetinin kritik dönemlerinde önemli rol oynadı

Asiltürk, siyasi hayatı boyunca birçok kritik dönemde önemli rol aldı. CHP-MSP koalisyonu ile 1991 Genel Seçimi'nde RP-Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin ittifak görüşmeleri sırasında Milli Görüş partilerinin genel sekreteri olarak görev yaptı.

Vefatının birinci yılında anılacak

Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara'ya getirildi ve tedavi altına alındı.

Oğuzhan Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi süreci devam ederken 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" ve "Hakka Sahip Çıkmak" adlı eserleri bulunuyor.

Saadet Partisi tarafından Asiltürk'ün vefatının birinci yılı dolayısıyla yarın Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edilecek ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde mevlit okutulacak