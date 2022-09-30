Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cemaat namazdayken hırsız cami musluklarını çaldı
[Fotograf: DHA]
Sultangazi'de cemaat namaz kıldığı sırada camiye gelen bir kişi, abdesthanedeki 17 musluğu yerinden sökerek çaldı.
Olay, dün, saat 16.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Hayırlıoğlu Camii'nde meydana geldi.
Cemaatin öğle namazını kıldığı sırada camiye gelen kimliği belirsiz bir kişi, abdesthanedeki 17 musluğu tekmeleyerek yerinden söküp, çaldı.
Namaz sonrası su sesini duyan cami görevlisi abdesthaneye indiğinde muslukların çalındığını ve suların boşa aktığını görünce durumu cami derneğinin başkanı Abdulkadir Tezbaşaran'a iletti.
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