Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çim biçme makinesi alev aldı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeni Mahallede bulunan Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde çim biçme makinesini alev alması sonucu R.B. ve M.B. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, öğrenciler okuldan tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 11:43
- 11:39
- 11:37
- 11:50
- 11:28
Sıradaki Haber
'Sarallar' suç örgütüne operasyon: Soner Rençber yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz