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Öğretmenlerin evrakları elektronik ortamda alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılan 20 bin öğretmenin evrakları elektronik ortamdan alınacak.

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Öğretmenlerin evrakları elektronik ortamda alınacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının yarından itibaren 10 Ağustos'a kadar elektronik ortamda alınacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır." denildi. 


 

24 Temmuz'da 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmış, atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. 

Kaynak: AA

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