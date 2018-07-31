Öğretmenlerin evrakları elektronik ortamda alınacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının yarından itibaren 10 Ağustos'a kadar elektronik ortamda alınacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır." denildi.

Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il millî eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. — MEB (@tcmeb) 31 Temmuz 2018

24 Temmuz'da 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmış, atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanmıştı.

Kaynak: AA