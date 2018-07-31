Kara Harp Okulu davasında 59 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlerle ilgili 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden önceki bölümünde bazı sanıklar, tanık ifadeleri ve delillere karşı beyanda bulundu. Sanıklar, aleyhlerindeki hususları kabul etmedi.
Mahkeme başkanı, bu ifadelerin ardından duruşmaya öğle arası verdi.
Duruşma savcısı, aranın ardından esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı açıkladığı mütalaasında aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Kaynak: AA