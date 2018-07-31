  • 31 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.917
    EURO 5.759
  • BIST 96353.83
    ALTIN 192.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kara Harp Okulu davasında 59 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kara Harp Okulu davasında 59 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kara Harp Okulu darbe davasında, aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kara Harp Okulu davasında 59 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlerle ilgili 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde bazı sanıklar, tanık ifadeleri ve delillere karşı beyanda bulundu. Sanıklar, aleyhlerindeki hususları kabul etmedi.

Mahkeme başkanı, bu ifadelerin ardından duruşmaya öğle arası verdi.

Duruşma savcısı, aranın ardından esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı açıkladığı mütalaasında aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER