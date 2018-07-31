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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açılamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre, iki terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi, Genelkurmay Başkanlığı, gara bölgesi
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