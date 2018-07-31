Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açılamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Gara bölgesine 31 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/TiUsFRYAU5 — TSK (@TSKGnkur) 31 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber