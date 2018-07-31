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Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise tehdit

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polisi sosyal medyadan tehdit eden şüpheli tutuklandı.

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Adnan Oktarı gözaltına alan polise tehdit

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Adnan Oktar grubuna yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada örgüt propagandası yapanları tespit etmeye yönelik çalışma sürüyor.

Savcılık bu kapsamda, sosyal medya hesabından operasyon günü Adnan Oktar'ı gözaltına alan polis memurunu tehdit ederek paylaşımlar yapan, örgüte destek mahiyetinde ifadeler de yazan şüpheli B.K. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheli B.K., tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.K.'nın, ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti.

Bunlardan, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: adnan oktar, polis, tehdit, sosyal medya
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