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Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji saat 16.00-20.00 arasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için ani su taşkını riski uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 16.00-20.00 arasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'in bazı ilçeleri için sağanakyağış dolayısıyla ani su taşkını riski uyarısında bulunuldu.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: meteoroloji, Kütahya, eskişehir, bilecik
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