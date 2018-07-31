Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 16.00-20.00 arasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'in bazı ilçeleri için sağanakyağış dolayısıyla ani su taşkını riski uyarısında bulunuldu.
Ani Taşkın - Sel Uyarısı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 31 Temmuz 2018
Önümüzdeki 4 saat içerisinde #Eskişehir'in #Mihaliççık, #Sivrihisar ve #Seyitgazi, #Kütahya Merkez ve #Bilecik Merkez ve #Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır! pic.twitter.com/9Wt0jyGyq1
Kaynak: TRT Haber