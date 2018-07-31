Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 16.00-20.00 arasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'in bazı ilçeleri için sağanakyağış dolayısıyla ani su taşkını riski uyarısında bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber