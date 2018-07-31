LPG yüklü tanker duvara çarptı

Olay, saat 16.00 sıralarında Giresun Espiye ilçesi Sakarya köyü Aktaş mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tanker, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi.
Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Giresun'da LPG yüklü bir tanker tüp geçidin duvarına çarptı. Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı.https://t.co/WI9JcIlUQ5 pic.twitter.com/gnromB7Lh3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Temmuz 2018
Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.
Kaynak: DHA