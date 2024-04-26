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Türkiye
AA 26.04.2024 10:00

Öğretmene yumruk atan veli yakalandı

Sarıyer'de, Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden öğrenci velisi gözaltına alındı. Velinin öğretme attığı yumruk güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö., sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk attı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheli A.Ç.'yi yakaladı. "Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sarıyer'de kadın öğretmenimize yönelik gerçekleşen şiddet olayını kınıyorum. Avukatlarımızla konunun takipçisiyiz. Biz eğitimciler cehalet ve şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. #Öğretmenlerimizyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.

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