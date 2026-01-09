Öğretmen atamalarında hizmet puanı sistemi güncellendi

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve okul koşullarına göre adil puanlama yapılması hedefiyle hizmet puanı sistemi güncellendi. Buna göre, her okulun bulunduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre öngörülen puanlar günlük hesaplanacak.

Görev yapılan eğitim kurumu için öngörülen hizmet puanının yanında, eğitim öğretim hizmetlerinin gerektirdiği görev, etkinlik ve yarışmaları teşvik etmek amacıyla bu faaliyetlerde bulunan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

Mevcut yönetmelikte etkinlik ve faaliyetlerde öngörülen hizmet puanlarına ilişkin düzenlemeler korundu, ilave hizmet puanı getiren yeni unsurlara yer verildi.

Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen destekleme eğitimleri ile telafi eğitimlerinde fiilen ders okutan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilecek.

Yönetmelikle, yarışmalarda öğrencilere rehberlik ederek derece alan öğretmenlere verilen ek hizmet puanları artırılarak dezavantajlı bölgelerde başarı gösteren öğretmenlerin daha yüksek puan almaları sağlandı.

EBA için içerik üreten öğretmenlere ve il zümre başkanlığı yapan öğretmenlere de ilave hizmet puanı verilecek. Ayrıca pansiyonlu okullarda nöbet tutan öğretmenler için öngörülen hizmet puanı yeniden düzenlendi. Puanlama, aylık değil görev başına verilecek.

Hizmet puanı sistemine ilişkin düzenlemeler, 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

İl içi mazerete bağlı yer değiştirmeler, ilçe grupları arasında olacak

Yeni yönetmeliğe göre, eğitim kurumlarının hizmet alanları, coğrafi konum, sosyal imkan ile fiziki ve teknik olanaklar dikkate alınarak Bakanlıkça tespit edilen kriterler doğrultusunda elektronik ortamda belirlenecek.

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü, mevcut yönetmelikte olduğu gibi düzenlendi. Hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarının bulunduğu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına üçüncü hizmet bölgesinin birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanındaki eğitim kurumları da dahil edildi.

Bilim ve sanat merkezlerine yapılacak öğretmen atamalarının usul ve esasları ile spor ortaokulları ve liseleri ile güzel sanatlar liselerinde görev alacak beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri için seçim süreci de yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmelikle, "zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlığı altında mevcut yönetmelikte belirlenmiş olan muafiyet kriterleri korunacak. Buna göre 16 Haziran 2023'ten önce göreve başlayan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olmaya devam edecek.

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine ilişkin düzenlemelere yeni yönetmelikte de yer verildi. İllerde coğrafi özellikler, ulaşım imkanları ve eğitim hizmetlerinin etkin yürütülmesi dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan ilçe gruplarına dair çizelge yönetmeliğe eklendi. İlçe grupları, öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri bakımından görev yeri olarak kabul edilecek.

Öğretmenlerin mazerete ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeleri düzenlenerek aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik durumları gibi özel koşullarının dikkate alınması hususu korundu. İl içinde mazerete bağlı yer değiştirmeler, ilçe grupları arasında olacak şekilde düzenlendi.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde sıra kaydı alınması ve sıraya bağlı atama işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde ilk sonuçlara göre tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarına atanmak üzere sıraya alınacak.

Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri, ihtiyaç duyulması halinde illerin alanlar itibarıyla doluluk oranları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen illerle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.