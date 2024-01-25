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Türkiye
DHA 25.01.2024 23:21

Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da bir erkek öğrenci yurdunda kalan 28 üniversite öğrencisine yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öğrencilerden 6’sı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: DHA]

Andız Mahallesi’ndeki Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci yedikleri tavuktan zehirlendi.

Baş dönmesi, mide buluntısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine durum önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciye yurt içinde müdahalede bulundu. Öğrencilerden 6’sı ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yurtta yemeklerden örnek alınırken, inceleme başlatıldı.

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Kütahya Gıda Zehirlenmesi
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