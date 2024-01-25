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Türkiye
TRT Haber 25.01.2024 23:15

Dolandırıcıların yeni oyunu: Sahte iş ilanlarıyla tuzak

Yayınladıkları sahte iş ilanlarıyla vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, bu kişilerin adına hesap açarak kara para akladı. İş ilanı başvurusuyla başlayan dolandırıcılık yöntemi geride onlarca mağdur bıraktı.

Niyazi Dölek
Niyazi Dölek
Dolandırıcıların yeni oyunu: Sahte iş ilanlarıyla tuzak

İnternete sahte iş ilanları veren dolandırıcılar, reklamlarla ilanları kısa sürede yayarak başvuranların hesaplarını çaldı.

Son günlerde şikayetlerin arttığı yöntemde, önce ilanlara başvuranlara "başvurunuz olumlu sonuçlandı" mesajı iletildi.

Ardından işe giriş formu gönderilerek iş arayanların tüm kişisel bilgileri ele geçirildi.

İkinci aşamada ise dijital bankacılık sistemi kullanıldı. İşe başvuranların adına hesap açılarak deneme amacıyla 100 lira transfer edildi. İadesinin ise açılan dijital hesaba aktarılması istendi.

Mağdur parayı gönderdiğinde hesap artık dolandırıcıların kontrolündeydi.

Dolandırıcılar yakalanmamak için adli sicili temiz olan kişileri seçti. Ele geçirilen hesaplar, yasa dışı bahis ve kaçakçılıktan elde edilen kara parayı aklamak için kullanıldı.

Dijital hesaplardaki şüpheli işlemler emniyetin radarından kaçmadı, çete çökertildi. Para akışı için hesabı kullanılan mağdurlardan da bazıları şüpheli konumuna düştü.

Hatta haklarında iddianame bile düzenlendi. Uzmanlar sahte iş ilanları konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıyor.

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