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Dünya
AA 25.01.2024 21:01

Kosova'da tüp patlamasıyla yaralanan çocuk tedavi için Türkiye'de

Kosova Sağlık Bakanlığı, Mitroviça şehrinde meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğunun tedavisine ücretsiz Türkiye'de devam edileceğini duyurdu.

Kosova'da tüp patlamasıyla yaralanan çocuk tedavi için Türkiye'de
[Fotograf: AA]

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla, tüp patlaması kazası sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan 13 yaşındaki hastanın tedavisi ücretsiz sağlandı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 10 günü aşkın süredir Kosova Üniversitesi Klinik Merkezinde (QKUK) tedavi gören kız çocuğunun sağlık durumunun kötü olması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildiği ve gerekli tedaviye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kosova'nın Mitroviça şehrindeki bir evde 13 Ocak'ta meydana gelen tüp patlamasında 14 kişi yaralanmıştı.

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