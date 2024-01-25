Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2024 20:41

Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarında kayıp 10 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı.

Son bulunan cesetlerle, kayıp olduğu bildirilen tüm kişilere ulaşılmış oldu.

Köyde 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından 2 kişi kurtarılmıştı.

Dün yapılan son açıklamada, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıpların bulunmasının ardından afet kurtarma ekipleri, 4 gündür soğuk ve karlı hava koşullarında sürdürdükleri çalışmalarını sonlandırdı.

Yürütülen ön incelemede, köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinde toprak kütlesinin koparak sürüklenmesinin heyelanı tetiklediği kaydedilmişti.

Dağdan kopan kütle yamaçtaki taraçalardan aşağı kayarak köyün bir kısmını toprak altında bırakmıştı.

ETİKETLER
Çin Heyelan
Sıradaki Haber
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Hatay'ı ziyaret etti
21:00
St. Petersburg'taki patlama davasında sanığa 27 yıl hapis cezası
20:20
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
20:52
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
19:54
Astana görüşmelerinin 21'incisi yapıldı
20:04
BM heyeti, depremlerden etkilenen Afrin'i ziyaret etti
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ