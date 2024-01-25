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Dünya
AA 25.01.2024 19:44

BM heyeti, depremlerden etkilenen Afrin'i ziyaret etti

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyet, incelemeler yapmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e bağlı Cinderes beldesine ziyarette bulundu.

BM heyeti, depremlerden etkilenen Afrin'i ziyaret etti
[Fotograf: AA]

BM heyetini taşıyan 5 araçlık konvoy, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülselame Sınır Kapısı üzerinden sabah saatlerinde Azez içesine ulaştı.

BM heyeti, yerel sivil toplum kuruluşu Şafak yetkilileri ile görüşerek Azez'deki Umut protez merkezini ve deprem felaketinin yaşandığı Cinderes beldesindeki onarımı tamamlanan kültür merkezini ziyaret etti.

BM heyeti, depremlerden etkilenen Afrin'i ziyaret etti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 3 bin 688'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi de yaralandı.

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