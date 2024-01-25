Kızılhaç: Gazze, tıbbi hizmetlerin tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya

ICRC, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık hizmetlerini korumak için acil harekete geçilmediği takdirde Gazze, tıbbi hizmetlerin tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nde hayat kurtarıcı ve acil tıbbi bakıma erişimi korumak için somut adımların atılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yalnızca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi ve Gazze Avrupa Hastanesi'nin yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet verebildiği ancak bunun da mevcut durumda yeterli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze topraklarının yüzde 20'sinden küçük bir kısmı şu anda 1,5 milyondan fazla insanın sığınağı konumunda." ifadeleri yer alırken, insanların, çatışmaların arttığı Gazze Şeridi'nin güneyinde çaresiz koşullar altında yaşadıklarının altı çizildi.

Uluslararası insancıl hukuka göre, çatışmanın tüm taraflarının tıbbi altyapıya tamamen saygı duyması ve bunu koruması gerektiği belirtilen açıklamada, çatışmanın tarafları ve onlar üzerinde etkisi olan herkesin, hastanelerin ve buralardaki insanların güvende olmasını sağlamak için acil adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Gazze Ofisi Başkanı William Schomburg, "Gazze Şeridi'ndeki tüm hastaneler aşırı kalabalık ve tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ile su sıkıntısı yaşıyor. Birçoğu binlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyor. Şimdi ise çatışmalar nedeniyle iki sağlık tesisinin daha yok olma riski var. Sağlık sistemi üzerindeki kümülatif etki yıkıcıdır ve acil önlem alınması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.