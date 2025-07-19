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Türkiye
AA 19.07.2025 10:53

OGM'den yangın uyarısı: Bir anlık dikkatsizlik afete neden olabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), meteorolojik verilere göre 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6-12 derece artmasının beklendiğini belirterek, "Bir anlık dikkatsizliğiniz afet boyutunda bir yangına sebep olabilir" uyarısında bulundu.

OGM'den yangın uyarısı: Bir anlık dikkatsizlik afete neden olabilir

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek riskli döneme girildiği bildirildi.

Mevsim normallerinin üzerinde artması beklenen sıcaklıklara dikkat çekilen açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6-12 derece artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın." ifadesi kullanıldı.

"Bir anlık dikkatsizliğiniz afet boyutunda bir yangına sebep olabilir"

Açıklamada, orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğuna değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir anlık dikkatsizliğiniz afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan."

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