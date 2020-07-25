Of Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Sarıalioğlu'nun bugün yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Son birkaç gün (20-24 Temmuz tarihleri arasında) içinde belediye başkanıyla yakın temas kuran vatandaşların, kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek COVID-19 testi yaptırmaları istenen açıklamada, yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşların, COVID-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri istendi.

Açıklamada, Sarıalioğlu'na "geçmiş olsun" dilekleri iletilerek, bir an evvel sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.