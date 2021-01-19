Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde ikamet eden 60 yaşındaki vatandaş, odun toplamak için gitmiş olduğu arazide yoğun kar ve tipiye yakalanması sonucu mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşın yardım talebinde bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Jandarma ekipleri kar aracı ile mahsur kalan vatandaşı kurtardı ve evine götürdü.