Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'te odun toplamak için çıktığı arazide mahsur kalan vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı.
Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde ikamet eden 60 yaşındaki vatandaş, odun toplamak için gitmiş olduğu arazide yoğun kar ve tipiye yakalanması sonucu mahsur kaldı.
Mahsur kalan vatandaşın yardım talebinde bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.
Jandarma ekipleri kar aracı ile mahsur kalan vatandaşı kurtardı ve evine götürdü.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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