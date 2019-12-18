Nurten Akkuş, öğretmenliğe 13 yıl önce Samsun'un Ayvacık ilçesinde başladı. "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesiyle tanındı. Başarılı çalışmaları ona ödül üstüne ödül kazandırdı.

İdealist öğretmenin birçok ödüle layık görülen projesi, 45 il ve ilçede uygulandı.

Eğitim çalışmaları Hindistan merkezli uluslararası eğitim kuruluşu olan "AKS Education" tarafından da çok beğenildi. Nurten Öğretmen, 2018 yılında dünyadaki "En İyi 10 Öğretmen" arasına giren ilk Türk oldu.

"Bayrağımızın dalgalanıyor olması beni daha çok mutlu ediyor"

Nurten Akkuş'a bir ödül de Dubai'den geldi. 8 bin öğretmen ve 50 ülke arasından "Dünyanın İlham Veren Öğretmeni" seçildi. Ödülünü Küresel Eğitim Töreninde aldı. Akkuş duygularını şöyle anlattı:

"8 bin öğretmen arasından biz bu ödülü ülkemize getirdik. Çok mutluyum, gururluyum. Artık uluslararası platformlarda bayrağımızın daha da dalgalanıyor olması beni daha çok mutlu ediyor."

Samsunlu öğretmen, ödülünü tüm öğrencilere armağan etti.

"Salıpazarı Anaokulunun öğretmeniyim ama aslında ben tüm Türkiye'nin öğretmeniyim. Tüm çocukların öğretmeni olmak onları sevebilmek, onları kucaklayabilmek çok güzel."

Nurten öğretmen, yeni projeler geliştirerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Haber: Seyfi Karadeniz

Kamera: Mehmet Gençali