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Türkiye
DHA 26.05.2023 11:52

Nişanlı çift, nikahlarına bir gün kala kazada hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden nişanlı çiftin, nikah için yarın gün aldıkları belirlendi.

Nişanlı çift, nikahlarına bir gün kala kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkiinde meydana geldi. Nurettin Akgül’ün kullandığı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Nişanlı çift, nikahlarına bir gün kala kazada hayatını kaybetti

Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in, yarın Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde nikah töreni olduğu öğrenildi.

İstanbul’dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli’ye giden Coşkuntuna ve Çetin’in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tekirdağ Trafik Kazası
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