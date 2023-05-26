Hatay'da afet konutlarında 4 blokun kaba inşaatı bitti

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, afetzedeler için Altınözü'nde yapımına başlanan kalıcı konutların inşası sürüyor.

İlçede, depremlerden sonra temeli atılan 364 konut yer alacak 20 bloktan 4'ünün kaba inşaatı tamamlandı.

Temelleri atılan diğer blokların da bazılarının kaba inşaatında sona gelindi.

Yaklaşık 3 bin konut planlanıyor

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, deprem felaketinden sonra devlet ve millet olarak el ele yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

İlçelerinde köy tipi afet evleri ve diğer kalıcı konularla yaklaşık 3 bin konut yapımının planlandığını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ın üzerinden 100 günden fazla süre geçti. Depremden hemen sonra başlayan kalıcı konut çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Kalıcı konut projemiz Hatay'ın, hatta 11 ilin içinde en hızlı giden projelerimizden bir tanesi. İlk etapta yapımı devam eden 20 blokta, 364 konuttan 188'i 2+1, 176'sı ise 3+1 olacak. Şu an 4 blokun kaba inşaatı bitti. İnce işleri devam ediyor. Bunların ortalama teslim edilme süreleri 10 ay. Bu yıl sonu veya 2024 yılı başında evler teslim edilmiş olacak."

Sarı, ev sayısının 364'te kalmayacağını belirterek, aynı alanda yaklaşık 1500 konutun daha yapılacağını dile getirdi.

"Çarşı kent" projesi

İlçelerinde "çarşı kent" projelerinin de olduğunu hatırlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Depremde iş yerleri zarar gören esnafımızın iş yerlerini bitirme noktasına geldik. 15-20 gün içinde üstyapıyı da bitirip iş yerlerini esnafımıza teslim edeceğiz. Bunun yanında 4 farklı noktada 2 bin konteynerlik kent oluşturuyoruz. Buraya öncelikle il merkezinde evlerini kaybetmiş kamu personeli yerleştirilecek. Sonrasında tüm hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu noktada hepsini yerleştirmeye çalışacağız."

Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Sarı, "Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimiz ve siyasilerimiz, milletten aldığı destekle inşallah verdikleri sözleri yerine tek tek getirecekler." ifadesini kullandı.