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Türkiye
AA 26.05.2023 11:14

Adana'da afet konutlar yıl sonu teslim edilecek

Adana'da inşası süren kalıcı konutların yıl sonuna kadar tamamlanıp afetzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Adana'da afet konutlar yıl sonu teslim edilecek
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi"nin ardından Toplu Konut İdaresince (TOKİ) merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Ceyhan ilçesi Mithatpaşa mahallelerinde yapımına başlanan konutların inşası sürüyor.

Şambayadı Mahallesi'nde 581, Buruk Mahallesi'nde 590 ve Mithatpaşa Mahallesi'nde 511 olmak üzere toplam 1682 ve ihale sürecindeki 1318 konutun yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Adana'da afet konutlar yıl sonu teslim edilecek

"Diğer konutların ihaleleri yapıldı"

Vali Süleyman Elban, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen diğer şehirlerde olduğu gibi Adana'da da afet konutlarının yapımına başlandığını söyledi.

Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde konutların inşasının sürdüğünü aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Şu an planlanan 3 bin 200 konuttan 1682'sinin inşaatı devam ediyor. Bunlar üç merkezde, Şambayadı Mahallesi, Buruk Mahallesi ve Ceyhan ilçesinde devam ediyor. 3 bin 200'e tamamlanacak olan diğer konutların ihaleleri yapıldı. Hazırlıkları devam ediyor. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde onların da yapımına başlanacak. Bu yıl sonu itibarıyla 3 bin 200 konutun teslimi planlanıyor. İnşallah vatandaşımız kış tam başlamadan yeni evlerine girerler diye planlıyoruz."

Adana'da afet konutlar yıl sonu teslim edilecek

Elban, konutların TOKİ aracılığıyla yapıldığını vurgulayarak, "TOKİ, bu 11 ildeki depremde hiç hasar görmeyen tünel kalıp binalarıyla aynı projede ve güvenlikte bunları yapıyor. İnşallah mağdur olan vatandaşlarımıza, hak sahiplerine de bu yıl sonu itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

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