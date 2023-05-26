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Türkiye
DHA 26.05.2023 10:51

0.01 promille alınan ehliyet geri verildi

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, alkol kontrolünde yasal sınırı 0.01 promil aşan ve ehliyetine el konulup idari para cezası kesilen sürücünün itirazını haklı buldu.

0.01 promille alınan ehliyet geri verildi
[AA (Arşiv)]

25 Nisan'da Menemen'de trafik çevirmesine giren Hazal K., polis ekiplerince alkolmetre cihazıyla yapılan ölçümde 0.51 promil alkollü çıktı. Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle sürücüye 5 bin 96 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu. 

Bunun üzerine Hazal K., avukatı Oğuzhan Bizkevelci aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen Menemen Sulh Ceza Hakimliği, yapılan alkol testinde sürücünün yasal miktar olan 0.50 promili 0,01 promil olarak aştığını belirterek, kabahatin işlenip işlenmediği noktasında şüphe hasıl olduğunu ve bu şüpheden itiraz edenin yararlanmasının gerektiğine kanaat getirdi. Menemen Sulh Ceza Hakimliği, alkol kullandığı kabul edilse dahi 0.01 promil gibi eser miktardaki rakam ile kabahat uygulanmasının orantılı olmayacağı vicdani kanısına varıp, Hazal K.'nin itirazında haklı olduğuna hükmetti.

Hakimlik, düzenlenen para cezasının ve geçici sürücü belgesi geri alma tutanağının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi.

Kararı değerlendiren sürücünün avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme, bu vermiş olduğu kararla, cihazın kontrollerinin düzenli yapılması halinde dahi hata payı olduğu için şüphe olduğunu ve ceza uygulanmasının orantısız olduğuna karar verdi. Cezanın en temel ilkesi olan şüpheden sanık yararlanır ilkesinin çok somut bir örneği olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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