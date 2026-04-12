AA 12.04.2026 13:21

Nisanda yoğun kar: 147 yol kapalı

Van, Bitlis ve Muş’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 147 yol ulaşıma kapanırken ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 50 yolun açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçe, karla beyaza büründü.

Bitlis

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan karın ardından kent merkezi beyaza büründü.

Karayolları ve Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Hakkari

Hakkari'de 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Akçalı köyü yakınındaki Entegre Katı Atık Tesisi mevkisinde Hakkari-Van kara yolunda çökme oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Ekipleri, yolda önlem alarak çalışma başlattı.

Sağanağın yerini kara bıraktığı kent, beyaza büründü.

Sıradaki Haber
Antalya Havalimanı’nda yolcu sayısı 3,1 milyonu geçti
SON HABERLER
13:34
Mart ayının en sıcak ve en soğuk şehirleri belli oldu
13:09
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
12:37
Şehidimizin babasından Bakan Kurum'a anlamlı teşekkür
12:13
Antalya Havalimanı’nda yolcu sayısı 3,1 milyonu geçti
12:21
İrlanda'da bir şahıs Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı
12:01
Kış lastiği uygulaması bitiyor: Son gün 15 Nisan
