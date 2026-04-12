AA 12.04.2026 12:14

Antalya Havalimanı’nda yolcu sayısı 3,1 milyonu geçti

Antalya Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12 Nisan 2025'te hizmete açılan Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarına ilişkin bilgi verdi.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin, sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğu belirten Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanı'mız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonraki ikinci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2025'in ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı'nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğini anımsattı.

Yolcu sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Uraloğlu, "2026'nın ilk çeyreğinde havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
13:34
Mart ayının en sıcak ve en soğuk şehirleri belli oldu
13:30
Nisanda yoğun kar: 147 yol kapalı
13:09
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
12:37
Şehidimizin babasından Bakan Kurum'a anlamlı teşekkür
12:21
İrlanda'da bir şahıs Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı
12:01
Kış lastiği uygulaması bitiyor: Son gün 15 Nisan
