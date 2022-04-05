İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olan bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Yoğun bakıma alındı

'Nisa Mihriban' ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

60 kamera incelendi



Polis ekipleri, bebeği bırakan anneyi bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 60 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

Anne Ebru S.'nin Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği ve daha sonra taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığı tespit edildi.

Şüpheli anne Ebru S.'nin, bebeği bıraktıktan sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Otomobilin plakasını inceleyen polis ekipleri, aracın Gebze'de olduğu bilgisine ulaştı. Polisin iletişime geçtiği şoför M.D., Ebru S. ile Pendik sahilde birlikte olduklarını ve ardından evine bıraktığını söyledi.

Anne gözaltına alındı

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.