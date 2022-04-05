Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan öğretmen, Hakkari'de görev yaptığı okulda öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'de bir okulda öğretmenlik yapan ve öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen M.B.D'nin Üsküdar'da bir adreste olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Hakkında gizli tanık beyanı bulunan ve örgütsel dokümanlarda adı geçen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz