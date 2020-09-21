Dün akşam, Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremde, bazı evlerin hasar gördüğü belirtilmişti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Obruk köyünde depremden etkilenen evler ve kurulan çadır alanında incelemelerde bulundu.

Şimşek, depremin ardından bütün ekiplerin köye intikal ettirildiğini, AFAD öncülüğünde çalışmaların başladığını dile getirdi.

"17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 ev hasarlı"

Depremden etkilenen vatandaşlar için Türk Kızılay'ın çadır dağıttığını ve ikramlarda bulunduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabi gün ağırınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok. Ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. En kısa sürede de vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Şimşek, devletin her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında yaraları sardığını vurgulayarak, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler deprem çadırlarını gezip vatandaşların talebini dinledi.