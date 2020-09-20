Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: son dakika Niğde deprem AFADSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 22:17
Son Haberler
- 22:10
- 21:54
- 21:42
- 21:32
- 21:20
Sıradaki Haber
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz