Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da patlayan çamaşır makinesi yangın çıkardı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bakırköy’de bir evdeki çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası evde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bakırköy Gülistan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki çamaşır makinesi, çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.
Patlama sonucu evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.
Etiketler: İstanbul çamaşır makinesi yangınSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:42
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