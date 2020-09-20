Haber Giriş: Kaynak: AA
Elektrikli bisiklete 5 kişi bindiler, kuralları hiçe saydılar
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 genç elektrikli bisikletle trafikte seyir halinde görüldü. Maske ve mesafeyi hiçe sayan gençler, trafik kurallarına da aldırış etmedi. O anlar kameralar tarafından işte böyle görüntülendi.
Horozköy Caddesi'nde yoğun trafiğe rağmen 5 gencin elektrikli bisikletle yolculuk yaptığı görüldü.
Yeni tip koronavirüs kurallarına riayet etmeyen gençler, trafik ışıklarına da uymadı.
Gençlere, tehlikeli yolculukları nedeniyle caddedeki bazı kişiler tepki gösterdi. Gençler ise tepkilere aldırış etmeden yolculuklarını cep telefonu ile kaydetti.
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara böyle yansıdı.
Etiketler: Manisa koronavirüs kuralları elektrikli bisikletSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:32
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