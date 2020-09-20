Horozköy Caddesi'nde yoğun trafiğe rağmen 5 gencin elektrikli bisikletle yolculuk yaptığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs kurallarına riayet etmeyen gençler, trafik ışıklarına da uymadı.

Gençlere, tehlikeli yolculukları nedeniyle caddedeki bazı kişiler tepki gösterdi. Gençler ise tepkilere aldırış etmeden yolculuklarını cep telefonu ile kaydetti.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara böyle yansıdı.