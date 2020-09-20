Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de bir köyde tedbirler artırıldı: Kıraathane, manav, restoran, cami kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.
İlçeye bağlı Bahçeköy'de COVID-19 vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Kurul tedbirler kapsamında kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılmasına karar verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerde bulunduğu köyde ek tedbirlerin 14 gün süreceği aktarıldı.
Etiketler: Edirne koronavirüs covid-19 koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 19:17
Son Haberler
- 20:36
- 20:23
- 20:11
- 20:05
- 19:56
Sıradaki Haber
Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye yeni tanı kondu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz