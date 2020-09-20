Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Salondan duman çıktığını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izleyen işletmeci Ramazan Aksoy, büyük üzüntü yaşadı.

Aksoy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iş yapamadıkları için büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, bütün birikimiyle kiraladığı salondaki eşyalarının tamamının yandığını kaydetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.