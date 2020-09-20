Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan 18 Eylül'de Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd'in Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

