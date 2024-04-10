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Türkiye
AA 10.04.2024 18:51

Niğde'de yağış kazaya neden oldu: 8 yaralı

Niğde'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Niğde'de yağış kazaya neden oldu: 8 yaralı

Kentte, ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu nedeniyle etraf beyaza bürünürken, sağanak sele neden oldu.

Sel nedeniyle Ata Sanayi'de sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Niğde-Kayseri kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeden geçen Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, araçlarından inerek konuyla ilgili bilgi aldı, yaralıların yakınlarını teselli etti.

Ayrıca aynı bölgede oluşan hortum, kameraya yansıdı.

Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.

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