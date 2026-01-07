Duman 10.1ºC Ankara
Türkiye
07.01.2026

Niğde'de sobadan zehirlenen kişi öldü

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de sobadan zehirlenen kişi öldü

Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Cemil A. soba kovasını çıkardıktan sonra ısınmak için yanında bıraktı.

Evde duman kokusunu alan aile bireyleri, odaya girdiğinde Cemil A..'nın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cemil A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Cemil A.'nın cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde Soba Zehirlemesi
