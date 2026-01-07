Puslu 5.9ºC Ankara
AA 07.01.2026 09:33

233 suç kaydından 216 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya polisinin yürüttüğü çalışma sonucu, hakkında 233 suç kaydı ve 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

233 suç kaydından 216 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos'tan bu yana aranan Mine U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlünün İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Mine U'nun, 16 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 208, "konut dokunulmazlığını ihlal"den 16, "yağma", "mala zarar verme" ve "basit yaralama" suçlarından üçer olmak üzere toplam 233 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için İstanbul Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya
