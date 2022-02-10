Niğde'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Birçok yol ulaşıma kapandı

Vatandaşlar, arabalarında ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, bazı araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ile Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Eğitime "kar" engeli

Öte yandan belediye ekipleri de ana arterlerde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Valilik, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.