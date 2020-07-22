Çamardı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, COVID-19 vaka sayısının birden çok olması ve temaslıların fazlalığı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, Eynelli köyünün 14 gün karantinaya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, buradaki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemesi, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmaması, izolasyon kurallarına uyması gerektiği kaydedildi.