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Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, maske sosyal mesafe kullanımını ihlal eden 3 bin 229 kişiye idari işlem uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 229 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 229 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 305 iş yerinde yaptıkları denetimlerde 5 iş yeri hakkında işlem yaptı.
Etiketler: Gaziantep sosyal mesafe maske cezaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41
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