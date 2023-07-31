Niğde kent müzesine kavuşuyor

Niğde'nin tarihi dokusunu korumak ve turizme katkı sağlamak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Tarihi bedestenin canlandırılması ve kent müzesi olarak kullanılabilmesi için uzun süredir üzerinde çalışmalar yürütülüyordu.

Bugün yapılan incelemede, çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak için Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hazır bulundu.

Restorasyon çalışmaları devam ediyor

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Özdemir, "Belediyemiz tarafından kent müzesi olarak kullanılmak üzere bu tarihi bedestende yapılmakta olan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi dokunun korunması, kültürel değerlerin tanıtılması ve turizm açısından büyük bir fırsat ortaya koyacak olan bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Niğde, turizm açısından önemli bir ivme kazanacaktır" dedi.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi bedestenin eski ihtişamına kavuşması hedefleniyor.

Kent müzesi olarak şehrin geçmişten günümüze uzanan birikimini gelecek kuşaklara taşıyacak olan mekânda gereken çalışmalar titizlikle yapılıyor.

Şehrin kültürel yaşamına katkıda bulunacak

Belediye Başkanı Özdemir, tarihi bedestenin kent müzesi olarak kullanılmasıyla birlikte Niğde'nin kültürel ve tarihi değerlerinin daha güzel bir şekilde tanıtılacağını söyledi. Ayrıca, projenin turizm açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Başkan Özdemir, tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi bedesten, ziyaretçilerine Niğde'nin zengin kültürel mirasını sunacak. Kent müzesi olarak kullanılacak olan bu mekân, tarihi eserlerin sergileneceği bir ortam sağlayacak. Aynı zamanda, düzenlenecek etkinlikler ve sergilerle de Niğde'nin kültürel yaşamına katkıda bulunacak.