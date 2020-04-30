Diyabet hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşunca tedavi için yaklaşık 15 gün önce kızının yaşadığı Mersin'e gelen Kılıçkını'nın tedavi ayağındaki kapalı damarlar, özel bir hastanede açıldı.

Taburcu edilen ve evinde oksijen tedavisini süren Kılıçkını, pansuman için hastaneye gitmeye devam edecek.

"Benim bir kızım, damadım ve torunlarımdan başka kimsem yok. Yaşım 77, sağ olsunlar devlet memurları güzel, sıcak ilgi gösterdiler. Allah herkesten razı olsun."

Kılıçkını, kendisine gösterilen ilgiye hem şaşırdığını hem mutlu olduğunu dile getirdi:

"Halen evime gelip gittiklerini duydum. Ne güzel bir şey. Demek ki sevilmiş bir insanım ki halen kapımı çalanlar oluyor. Ordu'da kimsem olmadığı için ailemin yanına sığındım. Orada tek başına zor oluyordu."

Kılıçkını, İstanbul'da uzun yıllar bir restoranda bulaşıkçılık yaptığını, geçimini emekli aylığıyla sağladığını söyledi.

Burhan Kılınç, koronavirüs nedeni ile dışarı çıkamadığı için zabıtadan alışveriş yapmasını rica etmiş, ihtiyaçlarını nazik bir şekilde zabıta ekibine yazdırmıştı. Yaşlı amcanın mahcup hali herkesi duygulandırmıştı.