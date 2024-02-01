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Türkiye
AA 01.02.2024 12:54

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu kullanıcılarına yönelik 3 ilçede 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 220 personelin katıldığı "Narkogüç Operasyonu"nda 23 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 8 gram kokain, 439 gram kubar esrar, 249 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, 87 sentetik hap, 107 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca ve 9 av tüfeği, 4 tabanca şarjörü ile 72 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

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