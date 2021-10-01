Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 3 sanığı yakaladı
Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 3 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarından yargılandıkları davalarda adli makamlarca haklarında tutuklama kararı verilen A.A.Y., U.Ü., ve N.D.'yi yakaladı.
Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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